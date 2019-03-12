بغداد ترسل أكثر من 700 مليار دينار الى إقليم كوردستان

2019/03/12 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقة)….ارسلت الحكومة الاتحادية في بغداد مبلغا قدره 724 مليار، و819 مليون دينار عراقي الى حساب البنك المركزي فرع اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب الكتاب الذي يحمل مدير عام دائرة المحاسبة وكالة احمد جواد الدهلكي فإن هذا المبلغ لصرف رواتب موظفي الاقليم دفعة آذار، وفروقات كانون الثاني، وشباط/ 2019.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن يوم الجمعة عن الغاء الادخار الاجباري لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم بعد مرور 3 سنوات على اعتماده.

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