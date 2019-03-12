وزير النقل: مجلس الوزراء يصادق على قرار دعم نادي الزوراء بملياري دينار

2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، مصادقة مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار دعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم، في بطولة دوري أبطال آسيا.

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