دول جديدة تنضم لقائمة

2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة دول إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ 737 ماكس" لدى شركات الطيران المسجلة لديها، عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الاثنين.

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