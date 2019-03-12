شاهد .. مفوضية حقوق الإنسان تقيم احتفالية كبرى بمناسبة يوم المرأة العالمي

2019/03/12 | 19:53

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بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد وعدد من اعضاء

مجلس النواب أقامت المفوضية العليا لحقوق الانسان احتفالية كبرى

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقر المفوضية في بغداد .

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