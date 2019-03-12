كاراكاس تمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد

2019/03/12 | 19:53

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أمهلت فنزويلا الدبلوماسيين الأميركيين اثنين وسبعين ساعة لمغادرة

البلاد. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها ستسحب من تبقى من موظفيها

الدبلوماسيين في فنزويلا.وبالانتقال إلى قضية انقطاع التيار الكهربائي

عن البلاد، أبلغ مصدر في الخارجية الفنزويلية وكالة "سبوتنيك" بعودة

التيار الكهربائي إلى كامل البلاد بعد انقطاع دام اربعة أيام.وكان

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ذكر أنه تم اعتقال شخصين حاولا تخريب

نظام الاتصالات ونظام الطاقة في البلاد.



وقال إن معركة قاسية ما زالت

تخاض لتحرير منظومة الكهرباء الوطنية.

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