2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات قاطع نجدة الحرية من القاء القبظ على شخص قام بقتل مواطنين اثنين اثناء مشاجرة معهم وضبط بحوزته سلاح الجريمة الذي هوه عبارة عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمه قتل والقاء القبض على الجاني في منطقة الوشاش) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمه قتل والقاء القبض على الجاني في منطقة الوشاش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).