بالصور..الرئيس روحاني يزور مرقد الامام ابا الفضل العباس {ع} في كربلاء

2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة:الفرات نيوز} زار الرئيس الايراني حسن روحاني مرقد الامام ابا الفضل العباس {عليه السلام}، بعد انتهاء زيارته لمرقد الامام الحسين {عليه السلام} في كربلاء المقدسة.

ووصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ظهر اليوم الثلاثاء، الى مدينة كربلاء المقدسة.وتقتصر زيارة روحاني الى المدينة لأداء مراسم زيارة الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام.انتهىبواسطة: مأثر طالب

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