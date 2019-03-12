2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار مجلس الوزراء 1- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه بما يلي : تهيئة مساحات مناسبه بجميع مراكز المحافظات والاقضيه والنواحي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقه لغرض توسعة حدود البلديه للمدن أو تنفيذ الجزء الغير منفذ من التصميم الاساسي اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علميه حديثه تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبليه لجميع متطلبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناس” ينشر تفاصيل مسودة قانون توزيع الأراضي السكنية: الأسعار والفئات المشمولة NAS | موقع ناس الرسمي.

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