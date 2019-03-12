2019/03/12 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استبعد الاتحاد العراقي لكرة القدم دخول بغداد على خط “محاولات كسر احتكار البث” بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، “نجاحه باصدار قرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكسر احتكار شبكة بين سبورت القطرية لحق بث مباريات الاندية السعودية في دوري ابطال آسيا” والذي تشترك فيه عدة أندية سعودية وقطرية وآسيوية فضلاً عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرياض كسرت احتكار “بي إن سبورت” القطرية: هل يبث الاتحاد العراقي مباريات الزوراء مجاناً؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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