وزارة الخارجية وزارة العوائل

2019/03/12 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهند عبيد… تعتبر وزارة الخارجية هي الوزارة العراقية الوحيدة التي تجمع عوائل كاملة ( اب وابنة وزوجة وابن اخ وابن اخت وابنة اخ واخ الزوجة واخت الزوج و….) ضمن كادرها الوظيفي ولا توجد وزارة في العراق فيها عوائل كاملة كما هي الخارجية فما هو السر في ذلك .لوزارة الخارجية رونق خاص يختلف […]

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