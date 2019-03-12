2019/03/12 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ألقت القوات الأمنية ،الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين جنوبي سامراء.وقال مدير فوج شرطة طوارئ ناحية الاسحاقي، زوبع المجمعي، إن “قوة من فوج طوارئ ناحية الاسحاقي، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب جنوبي سامراء”.وأضاف المجمعي، إن “احدهم شارك في مذبحة سبايكر التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في سامراء alansaar.

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