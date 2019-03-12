موظف عراقي يتسلم 17 مليون دينار راتبًا شهريًا عن طريق الخطأ وهذا ما فعله

2019/03/12 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال موظف في مديرية التدريب والتأهيل في تربية محافظة دهوك انه اثناء استلام لجنة الرواتب لمستحقات المديرية الشهرية وتوزيعها على موظفي المديرية، صرفوا لي 17 مليون دينار كراتبي لذلك الشهر، وأحسست حينها بوجود خطأ في كبير في راتبي الشهري".وأضاف ، "اتصلت مباشرة بمدير الدائرة لأبلغه بالخطأ فشكرني المدير على إنسانيتي وضمير الحي، ليزوده المدير بكتاب لإعادة المبلغ إلى بنك في محافظة دهوك".وأشار حسن، إلى أن "البنك قدم له الشكر على أمانته ، وأنه هذه هي المرة الثانية التي يحصل في هكذا خطأ معه حيث انه أعاد في المرة الاولى المال الى البنك ايضا"، لافتاً إلى أن "المال هو لموظفي كردستان كلهم وليس لي الحق بأخذ ما ليس لي لأنه حرام شرعا وقانوناً".انتهى .م ك

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