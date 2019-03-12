2019/03/12 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب محمد شاهين ٢٣ عاما برصاص الاحتلال اثناء مواجهات في سلفيت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/12 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب محمد شاهين ٢٣ عاما برصاص الاحتلال اثناء مواجهات في سلفيت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب محمد شاهين ٢٣ عاما برصاص الاحتلال اثناء مواجهات في سلفيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).