مرضى القلب في خطر بسبب الهاكرز

2019/03/12 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإختراقات الإلكترونية يمكنها أن تتسبب في كوارث، سواء كانت مادية عن طريق إختراق حسابات أو بنوك، أو سياسية عن طريق اختراق بيانات مؤسسات بالدولة، لكن

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