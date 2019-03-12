وزير النقل يعلن مصادقة مجلس الوزراء على قرار دعم نادي الزوراء الرياضي

2019/03/12 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

وزير النقل، عبد الله لعيبي، مصادقة مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء،

على قرار دعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال

لعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن القرار تضمن، قيام وزارة المالية

بإجراء مناقلة مبلغ ملياري دينار من حساب (دعم الشركات الأخرى) لحساب (منح تحويلات

أخرى) ضمن فصول وزارة النقل في الموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة

٢٠١٩”.

اوضح

ان “هذه الخطوة جاءت بعد متابعة حثيثة، مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ فقرات قرار

مجلس الوزراء المرقم (٢٨٩) لسنة ٢٠١٧، ومطالبة منه بعرض الموضوع على اجتماع مجلس الدولة،

بشكل استثنائي”.

واضاف

وزير النقل اننا “ماضون بمشوار دعم نادي الزوراء العريق، وجمهوره الكبير، واستمراراً

لما يقدمه من إسناد مباشر للنادي خلال مشاركته في بطولة أندية أبطال آسيا، وذلك من

أجل تحقيق النتائج الإيجابية، ورفع اسم العراق في المحافل الدولية”.

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