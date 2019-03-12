سنجار “الكئيبة” .. ميدان جديد لنزاع الخصوم .. محنة الأيزيديين لا تنتهي

2019/03/12 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

على

الرغم من توقف العمليات العسكرية منذ نحو عامين في مدينة سنجار غربي نينوى، إلا أن

المدينة ما زالت تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل التقاطعات الإدارية الحاصلة بين

القائممقام السابق محما خليل والحالي فهد محمد، فضلًا عن وجود 5 عسكرية تسعى إلى السيطرة على المدينة التي تضم أغلبية

أيزيدية.

ووصل

مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت الماضي إلى قضاء سنجار

والتقى عددًا من القيادات المحلية والأمنية لبحث الاوضاع العامة في القضاء.

وأجرى

الفياض زيارة إلى سنجار على رأس وفد حكومي وبرفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق

الركن عبدالامير يارالله للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، فضلاً عن

بحث جهود إعادة النازحين للقرى الأيزيدية والعربية.

بدوره

يرى عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي أن ملف سنجار لا يختلف عن واقع مدينة الموصل

بشكل عام التي ما زالت تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، وهناك خلافات وتقاطعات في الإدارة،

ودور ضعيف للمحافظ في ضبط شؤون المدينة، فضلًا عن تفاقم الخلافات بين الأطراف المتصارعة

وهو ما نخشى معه من أن يؤدي ذلك إلى تغذية الحالة السلبية التي تعيشها المدينة”.

وأضاف

الحديدي في تصريح لـ”النور نيوز” أن مجلس المحافظة سعى خلال الأيام الماضية

إلى حلحلة النقاط السلبية التي تعيشها أغلب مدن نينوى، والقضاء على ما يعكر صفوها،

لكن كما تعلمون الامكانيات ضعيفة، وليس بالإمكان معالجة أوضاع نينوى في وقت زمني قصير

وبمثل تلك الإمكانيات البسيطة”.





خلافات الملف الأمني

تتركز

الخلافات حول إدارة المدينة التي أصبحت بعد داعش مسرحًا للخلافات والتقاطعات بين القوى

المتصارعة، سواءً المحلية أو العسكرية، وسط انتقادات من قبل وجهاء وأعيان المدينة لهذا

الترهل الحاصل في ملف الإدارة، وعدم اعتماد سياق منظم في تسيير شؤون مدينتهم.





وقال

القائممقام الحالي فهد محمد إن “هناك 5 قوى عسكرية تنتشر في القضاء حاليًا، وهي

الحشد الشعبي الذي يوجد في خارج مركز القضاء، خاصة مناطق بليج، وقيروان، وتل القصب،

وهي المناطق الواقعة على الحدود العراقية السورية، وقوات ايزديخان التابعة لوزارة البيشمركة

في حكومة إقليم كردستان المتمركزة في مركز القضاء”.

وأضاف

في تصريحات صحفية أنه”من القوات التي تنتشر في المدينة هي قوات الشرطة المحلية

والجيش العراقي، ووحدات حماية سنجار المقرّبة من القوات الكردية السورية”.

وبحسب

مواطنين من داخل القضاء فإن “التقاطعات الحاصلة بين تلك الجهات أثرت بشكل كبير

على أوضاع المدينة، وساهمت بتردي أوضاعها، وخوف الكثير من مواطنيها العودة إليها، إذ

ما زال آلاف المواطنين الايزيديين في مدن دهوك وأربيل لم يعودوا إلى المدينة بسبب الفوضى

التي تشهدها، سواءً من الناحية الأمنية أو الإدارية، فضلًا عن غياب دور الحكومة المركزية

في انتشال تلك المدينة من واقعها المأساوي.





وقال

الناشط الايزييدي أحمد شنكالي إن “ما يحصل في المدينة يدق جرس الانذار بشأن انهيار

الأوضاع في المدينة التي خرجت من سيطرة تنظيم داعش، لتقع في سيطرة قوى متصارعة أخرى

جعلت من المدينة مسرحًا لعملياتها وأجنداتها، ومصالحها المالية والديموغرافية”.

وأضاف

شنكالي لـ”النور نيوز” إنه “على المستوى الأمني هناك فصائل من الحشد

الشعبي تدير بعض المناطق، وتتخذ من المقرات الحزبية السابقة ومنازل المواطنين المهجرين

مقرات لها، وهو أسلوب يرفضه سكان المدينة، ويطالبون بتنظيم تلك الفوضى، واعتماد آليات

جديدة في ملف الإدارة، فضلًا عن وجود قوات

من الجيش والشرطة المحلية وقوات ايزيدخان وغيرها”.





ولفت

إلى ” التأثر الكبير لوجود قوات عسكرية أيزيدية تتبع لحزب العمال الكردستاني أو

تتماشى مع أهدافه جعل من المدينة ثكنة عسكرية، وعرضة لقصف الطائرات التركية التي تحوم

بين الحين والآخر لاستطلاع أهدافها، وهو ما يقلق السكان المحليّون”.





خلافات الملف الإداري

بعد

أحداث دخول القوات الاتحادية إلى المدينة في تشرين 2017، تم تكليف فهد حامد، بمنصب

قائمّمقام قضاء سجنار، بدلًا عن محما خليل التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويقول

فهد ” حاولت بكل ما أستطيع إعادة إعمار القضاء وتشجيع عودة المهجرين إلى مناطق

سكناهم الاصلية، إضافة إلى مطالبتي المتواصلة للحكومة المركزية بجعل الادارة الحالية

إدارة رسمية، لكن دون جدوى، حيث مازلنا ولغاية الآن نعمل تحت مسمى وكالة، فيما يقول

محما خليل في تصريحات صحفية إنه يمثل الإدارة الشرعية لقضاء سنجار، وتسلم هذا المنصب

بأصوات الشعب، وأنه غادر القضاء بعد دخول القوات العراقية ولن يعود إلى المدينة حتى

رحيل القوات العراقية، وهو يدير شؤون سنجار من محافظة دهوك.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنجار “الكئيبة” .. ميدان جديد لنزاع الخصوم .. محنة الأيزيديين لا تنتهي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنجار “الكئيبة” .. ميدان جديد لنزاع الخصوم .. محنة الأيزيديين لا تنتهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).