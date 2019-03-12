2019/03/12 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضيةنجم ليفربول كان حاضرًا لمؤتمر صحفي يوم أمس الإثنين، على هامش تقديمه كسفير لبنك الإسكندرية، وصرّح: ”الضغط كبير جدًا على شخصي، كمصري وعربي وإفريقي، وصلت لمكانة لم يصل إليها أحد من قبل، وتأثيري على الناس كبير جدًا“.

وأضاف: ”صرت لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي، اهتمامي صار أكبر من ذلك، من الممكن أن يعلّق صبي صغير بكلام إيجابي، أو يسبني ويرحل“.

وواصل: ”عقلي بات متزنًا وأقضي وقتي في المنزل، ألعب مع أصدقائي أو أقرأ أو أشاهد شيئًا، لا أضيع وقتي في الإمساك بهاتفي والدخول على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يحدث أو ما يقوله الناس عني“.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يرد على الانتقادات ضده بسبب تصريحاته) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يرد على الانتقادات ضده بسبب تصريحاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).