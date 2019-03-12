المحترف الأمريكي: فرصة النفط ما زالت القائمة في التتويج

2019/03/12 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب فريق النفط لكرة السلة، المحترف الأمريكي دي ماريو، أن فرصة النفط ما زالت القائمة في التتويج ببطولة غرب آسيا المقامة منافساتها في بغداد خلال الشهر الجاري.

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