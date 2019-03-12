العراق والأردن يتفقان على آلية لتسهيل عمل الصحفيين

2019/03/12 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والأردن، على آلية تسهيل دخول الصحفيين العراقيين إلى الأردن.

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