مقتل 7 عناصر من ميليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع الجيش اليمني

2019/03/12 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى الإيرانية، وأصيب آخرون بجراح ، جراء استهدافهم في مواجهات مع الجيش اليمنى غربى محافظة تعز- جنوب البلاد .

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