الفياض يبحث مع مسؤول تركي التعاون في جهود مكافحة الارهاب

2019/03/12 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار الامن الوطني فالح الفياض نائب وزير الخارجية التركي سادات اونال، وناقش معه التعاون المشترك في جهود مكافحة الارهاب .

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