العثور على عبوات ناسفة مملوءة بنترات الامونيوم في بابل

2019/03/12 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة مملوءة بمادة نترات الامونيوم في المحافظة.

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