انقرة تناقش هجوما محتملا على شرق الفرات

2019/03/12 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولة بوزارة الدفاع التركية قولها اليوم الثلاثاء إن بلادها تبحث مع روسيا والولايات المتحدة هجوما عسكريا محتملا على منطقة شرق الفرات السورية.

وتريد تركيا إنشاء منطقة آمنة في المنطقة الحدودية الواقعة شرقي نهر الفرات بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية.

ويدعم الجيش الأمريكي قوات سوريا الديمقراطية التي ركيزتها وحدات حماية الشعب الكوردية، والتي تقاتل فلول تنظيم داعش في آخر جيوبه في الباغوز بريف دير الزور.

وتعتبر تركيا وحدات الحماية امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المصنف كتنظيم ارهابي لديها، وهددت مرارا بشن عمليات ضدهم.

وقالت ناديدة شبنام أكطوب المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية "بشأن الاستعدادات شرقي الفرات، التي ما زال من المقرر بحثها، فإن التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا على وجه الخصوص مستمر".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أكطوب أيضا قولها إن التنسيق بين أنقرة وموسكو بشأن منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث اتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، مستمر بنجاح "رغم الاستفزازات".





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