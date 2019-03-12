2019/03/12 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على {18} متهماً بنزاع عشائري مسلح في المحافظة.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة ، انه" ضمن عمليات فرض القانون تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها وصنوفها من السيطرة على نزاع عشائري مسلح، حيث تم القبض على {١٨} متهماً من مثيري النزاعات العشائرية وزعزعة استقرار المحافظة".

وأشار الى" مصادرة عدد من الاسلحة والاعتدة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الهارثة اثر خلاف عشائري قديم"، مشيرا الى ان" البحث جار عن بقية المتهمين الذين تسببوا بالنزاع وتفكيك بنية المجتمع وترويع السكان وارهاب المواطن".

وأضاف" اذ تتوعد قيادة شرطة محافظة البصرة كل شخص محرض ومساهم في اثارة هذه النزاعات بالملاحقة والاعتقال وتسليمه للعدالة لانه تهديدا للامن والسلم المجتمعي وانتهاك للقانون ولحقوق الانسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة: تجدد خلاف عشائري مسلح واعتقال 18 متهماً) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة: تجدد خلاف عشائري مسلح واعتقال 18 متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).