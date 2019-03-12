2019/03/12 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللاعب 12 | 12-3-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fqMaRdLV_Wo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللاعب 12 | 12-3-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللاعب 12 | 12-3-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).