العراق يعيد ارساليات الى ايران و”الكمأ” يدخل قائمة التهريب

2019/03/12 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعادت هيأة المنافذ الحدودية؛ اليوم الثلاثاء؛ عددا من الشاحنات محملة بمادة “بورك بناء” الايراني في منفذ الشيب والمنذرية الحدوديان.وذكر بيان للهيأة؛ تمت “إعادة خمس شاحنات محملة بمادة (بورك بناء) تقدر بـ 150 طنا في منفذ الشيب الحدودي”؛ مضيفا “وفي منفذ المنذرية كذلك تمت إعادة ٣٩ طنا بورك وتحت الإشراف الكمركي لفشلها […]

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