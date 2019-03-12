2019/03/12 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lsLFec6kgAg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشائر الفرات الأوسط ترحب بالرئيس الايراني حسن روحاني وتستقبله في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشائر الفرات الأوسط ترحب بالرئيس الايراني حسن روحاني وتستقبله في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).