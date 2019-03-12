2019/03/12 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد كشف وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، الثلاثاء، عن تفاصيل قرار مبادرة الاسكان التي أعلن عنها مؤخرًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وتحدث ريكاني في تصريح خاص لـ”ناس” اليوم ( 12 آذار 2019) عن طبيعة وآليات الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، مشيرًا إلى أن ” وزارة الاعمار والاسكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ناس” ينشر نص قرار توزيع الأراضي السكنية: الأسعار والفئات المشمولة NAS | موقع ناس الرسمي.

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