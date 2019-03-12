الجمارك تصدر بيانا توضيحيا بشأن عملها وتؤكد نجاح اجراءاتها

2019/03/12 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، وفي سياق الرد على ما وصفته مغالطات طرحت عبر بعض وسائل الأعلام خلال اليومين الماضيين، والتي شككت بعمل الهيئة متناسية الدور الأساسي الذي تلعبه الإدارة الجمركية في تنفيذ السياسة المالية وتيسير التجارة الخارجية ومكافحة التهريب عبر الحدود.

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