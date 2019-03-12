هزة ارضية داخل حدود خانقين ديالى بقوة 4،6 درجة

2019/03/12 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، ان مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية بعد ظهر الثلاثاء ال موافق12/ 2019/3داخل حدود خانقين في الساعة 03:06:06 بالتوقيت المحلي للمدينة.وقالت الهيئة في بيان، ان " الهزة كانت قوتها بلغت بدرجة 4،6 على مقياس رختر، وتبعد الهزة (20) كم عن جنوب شرق - قضاء خانقين".

وأضافت، ان "المواطنين قد شعروا بها شعور قويا ادت الى تساقط الاشياء من الرفوف ولم ترد انباء عن حصول أضرار.

وتابعت، انه "يجب على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والتزام بالوصايا الزلزالية".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.انتهى/ ف

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