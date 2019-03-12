2019/03/12 | 20:30

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سائرون يكشف عن اجتماع مرتقب مع الفتح لمناقشة هذه الملفات

بغداد -

كلمة

كشف تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر يوم الثلاثاء عن

اجتماع مرتقب مع تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، لمناقشة خمسة

ملفات.

وقال النائب عن سائرون، غايب العميري، في حديث له إن "اجتماعاً

مهماً سيعقد مساء اليوم، أو يوم غد، بين تحالفي سائرون والفتح".

وأضاف أن "أهم محاور الاجتماع ستكون إكمال الكابينة الوزارية،

وإخراج القوات الأجنبية من كافة الاراضي العراقية، وإلغاء الاتفاقية

الأمنية بين بغداد وواشنطن".

وتابع العميري، أن "الاجتماع سيناقش أيضا محور الخدمات في البلاد،

وسيكون المحور مهماً جداً خلال اللقاء، ومناقشة ملف إنهاء عمل

اللجان البرلمانية، بالأكبر سناً، وانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم

ومقررين".

وأشار النائب عن تحالف سائرون، إلى أن "تقارب تحالفه مع تحالف

الفتح، سيصب في مصلحة البلاد والعملية السياسية".

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