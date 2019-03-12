مجلس الوزارء يصادق على دعم نادي الزوراء بهذا المبلغ

2019/03/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت الغدير نسخة منه" تضمن القرار، قيام وزارة المالية بإجراء مناقلة مبلغ ملياري دينار من حساب (دعم الشركات الأخرى) لحساب (منح تحويلات أخرى) ضمن فصول وزارة النقل في الموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة ٢٠١٩".واوضح "ان هذه الخطوة جاءت بعد متابعة حثيثة ، مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٨٩) لسنة ٢٠١٧، ومطالبة منه بعرض الموضوع على اجتماع مجلس الدولة، بشكل استثنائي ".واضاف وزير النقل "اننا ماضون بمشوار دعم نادي الزوراء العريق، وجمهوره الكبير، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، ورفع اسم العراق في المحافل الدولية".انتهى .م ك

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