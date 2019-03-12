2019/03/12 | 20:31

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بالوثيقة..



ضوابط التعليم بشأن تحويل الامتحانات النهائية للمراحل الجامعية الاولية الى وزارية

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بالوثيقة..



ضوابط التعليم بشأن تحويل الامتحانات النهائية للمراحل الجامعية الاولية الى وزارية

الثلاثاء 12 مارس 2019 - 19:51

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوثائق..

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