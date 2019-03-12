أوروبا تغلق مجالها الجوي أمام بوينغ طراز “737 ماكس”

2019/03/12 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة على الرغم من إبداء شركة “بوينغ” الأمريكية قناعتها التامة بسلامة طائراتها من طراز “737 ماكس”، تلغي دول أوروبية واحدة تلو أخرى مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات.وعلى خلفية تحطم ثاني طائرة من هذا النوع خلال أربعة أشهر في إثيوبيا الأحد الماضي، أصدرت “بوينغ” اليوم الثلاثاء بيانا شددت فيه على أن السلامة […]

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