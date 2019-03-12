2019/03/12 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ،الثلاثاء ، عن وجود تحرك في مجلس المحافظة لإحياء نحو 21 قرية مهجورة جنوبي المحافظة.وقال الدايني في حديث لـ”ناس” اليوم (12 آذار 2019) ،إن” هناك نحو 21 قرية جنوب ناحية كنعان في محافظة ديالى تعاني من مأساة كبيرة، بفعل هجرة غالبية أهاليها طيلة السنوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحركات في مجلس ديالى لاحياء 21 قرية مهجورة NAS | موقع ناس الرسمي.

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