2019/03/12 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، القبض على 18 متهماً بنزاع عشائري مسلح وتوعدت المساهمين في إثارة النزاعات بالملاحقة والاعتقال.وقالت القيادة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (13 اذار 2019) إنه “ضمن عمليات فرض القانون تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها وصنوفها من السيطرة على نزاع عشائري مسلح، حيث تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات النزاع العشائري في البصرة: 18 متهماً في قبضة الشرطة NAS | موقع ناس الرسمي.

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