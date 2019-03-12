استسلام نحو 2000 داعشي في الباغوز

2019/03/12 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن استسلام حوالي 2000 عنصر من داعش

الارهابي في الجيب الأخير لهم شرق سوريا

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