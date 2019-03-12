البابا يحتفل غدًا بمرور 6 سنوات على انتخابه

وأعلن عن انتخاب الكاردينال خورخي (جورج) ماريو بيرغوليو راعيا جديدا للكنيسة الكاثوليكية يوم الأربعاء 13 آذار / مارس 2013، واختار اسم فرنسيس (الأول).
ولد البابا فرنسيس في بيونس آيرس- الأرجنتين في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1936.وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية ليقود الكنيسة الكاثوليكية ، كما أنه أول بابا غير أوروبي منذ 1200 عام.في عام 1998 أصبح رئيس أساقفة بيونس أيرس وكاردينالا عام 2001، وانتخب حبرا أعظم في 13 آذار / مارس 2013 بعد استقالة سلفه البابا بنيدتكس السادس عشر في 28 شباط/ فبراير واختار اسم فرنسيس (وهو أول بابا يحمل هذا الاسم) .
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