البابا يحتفل غدًا بمرور 6 سنوات على انتخابه

2019/03/12 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} يحتفل البابا فرنسيس غداً بمرور ست سنوات على انتخابه وتقلده منصب أسقف روما، ففي 13 آذار مارس 2013 انتُخب الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو حبرا أعظم ليصبح البابا فرنسيس.

وأعلن عن انتخاب الكاردينال خورخي (جورج) ماريو بيرغوليو راعيا جديدا للكنيسة الكاثوليكية يوم الأربعاء 13 آذار / مارس 2013، واختار اسم فرنسيس (الأول).



ولد البابا فرنسيس في بيونس آيرس- الأرجنتين في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1936.وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية ليقود الكنيسة الكاثوليكية ، كما أنه أول بابا غير أوروبي منذ 1200 عام.في عام 1998 أصبح رئيس أساقفة بيونس أيرس وكاردينالا عام 2001، وانتخب حبرا أعظم في 13 آذار / مارس 2013 بعد استقالة سلفه البابا بنيدتكس السادس عشر في 28 شباط/ فبراير واختار اسم فرنسيس (وهو أول بابا يحمل هذا الاسم) .

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