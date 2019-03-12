{الفرات نيوز} تنشر نص قرار مجلس الوزراء في توزيع قطع الأراضي والمشمولين بها

2019/03/12 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراُ في توزيع قطع الأراضي في عموم المحافظات بإستثناء إقليم كردستان.

وقال وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "كما وعدنا ابناء الشعب العراقي، وهو أول انجاز من يمكن ان نعتبره انجازا حقيقيا لخدمة الناس".وأضاف "قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديه بتاريخ 12/ 3 /2019 مايأتي :1- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه بما يلي :تهيئة مساحات مناسبه بجميع مراكز المحافظات والاقضيه والنواحي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقه لغرض توسعة حدود البلديه للمدن أو تنفيذ الجزء الغير منفذ من التصميم الاساسي.2.



اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علميه حديثه تأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبليه لجميع متطلبات مؤسسات الدوله واعداد مخططات تراعي الخصوصيه بأستخدام مواد البناء الجديده وتخفض من استخدام الطاقةفي حالة الحاجه الى توسعة حدود البلدية يتم تشكيل فرق في المحافظة المعنيه لاغراض التوسعه وفق القانون على ان تشمل الاراضي الاميريه الغير مثقله بحقوق تصرفيه او العقود الزراعيه لحين تعديل قانون الاستملاك3- يتم فرز وتوزيع الاراضي السكنيه للفئات المذكورة في ادناه :أ.



يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعايه الاجتماعيه وذوي الاعاقة قطع اراضي سكنيه بمساحة (200)م2 ببدل قدره (250) مئتان وخمسون دينار فقط للمتر المربع الواحد شريطه عدم استفادتهم سابقا بقطعه ارض سكنيه من الدوله وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982ب.



يتم بيع قطع الاراضي السكنيه البالغه مساحتها (300)م2 الى بقية المواطنين بمبلغ (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المربع الواحد مضافا اليه مبلغ الخدمات وقدره (75000) خمسه وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامــةج.



فئة الـ(400) م2 فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) مئتان وخمسون دينار مُضافـــــا اليه (ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) )) في اعلاه على الاقل بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العام.3- تقيد جميع الايرادات الناتجه عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق اعلاه في حساب مستقل في القسم البلدية او البلديه التي يتم استحداثها لتلك المناطـــق لغرض انشاء البنى التحتيه وصيانه وتطوير القطاع البلدي فـــي ذات المنطقه وبأشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه وبالتنسيق مع المحافظة المعنيه لحين انجاز كافة مراحل التصميم 04- يتم اقراض وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه المبالغ اللازمه لغرض تنفيذ الخدمات الاساسيه لحين استيفاء المبالغ من المستحقين 05- قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه ببناء وحدات سكنيه واطئة الكلفه عددها (33000) ثلاثه وثلاثون الف وحدة سكنيه وبسعر لايتجاوز (30.000.000) ثلاثون مليون دينار للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200) م2 وبمبلغ اجمالــــــــي (990.000.000.000) تسعمائة وتسعون مليار دينار عراقي يتم اقراضـه الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه وبدون فائدة على ان يتم استرجاعهــا خلال (20) عشرون عاماً ويتم توزيع الوحدات على المحافظات وبموجب ضوابط تصدرها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه وكما في ادناه: المحافظة عدد الوحدات / وحدة سكنيه:1- البصره 80002- بغداد 80003- نينوى 40004- ذي قار 20005- ميسان 10006- المثنى 10007- الديوانية 10008- واسط 10009- النجف 100010- كربلاء 100011- الحله 100012- الانبار 100013- صلاح الدين 100014- ديالى 100015- كركوك 10006- استمرار توزيع قطع الاراضي السكنيه في المناطق المخدومه للقضاة واعضــــــاء الادعاء العام بموجب ضوابط تصدر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه، شريطه عدم استفادتهم سابقا بقطعه ارض سكنيه من الدوله وفقـــا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 07- استمرار العمل بتوزيع قطع الاراضي السكنيه للفئات المشموله بالقوانين والقرارات النافذه على ان يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكوره من قبل موازنة المحافظــة أو المؤسسة المعنيه.8- لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار.انتهى

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