2019/03/12 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: efdmVw30Vcg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملحمة مليونية غير مسبوقة في العراق لتأبين شهيد المحراب ( قدس سره )) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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