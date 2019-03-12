رسمياً.. علي عدنان أول لاعب عراقي ينتقل الى الدوري الامريكي ..

2019/03/12 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صبيح ثعلب / العراق

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينافس في الدوري الأمريكي "أم أل أس"، عن التعاقد مع العراقي علي عدنان.

وانضم اللاعب إلى وايتكابس على سبيل الإعارة قادما من أودينيزي الإيطالي، حتى 30 يونيو المقبل.

وأصبح علي عدنان أول لاعب عراقي المولِد يلعب في الدوري الأمريكي على الإطلاق، والثاني عموما بعد جستن ميرام صاحب الـ29 مباراة دولية مع منتخب العراق، والذي وُلد في ولاية ميشيغان الأمريكية.

الظهير الأيسر صاحب التسديدات الصاروخية عبّر عن سعادتته الكبيرة بهذه الخطوة بالقول “أترقب بشدة الانضمام لوايتكابس، أدرك أنه نادٍ مهم بكثير من الطموح وبقاعدة جماهيرية كبيرة”.

وتابع “تحدثت مع المدرب مارك دوس سانتوس كثيرا قبل التوقيع، ولذا أنا متحمس للعمل معه، ومع كل الطاقم وزملائي الجدد”.

من جانبه، اعتبَر دوس سانتوس أن عدنان سيكون حلا للجهة اليسرى في فريقه “قيّمنا الفرص السانحة، ورأينا أن هذه الإعارة ستقوّي من مركز الظهير الأيسر في صفوفنا ريثما نواصل استكشاف السوق في يوليو المقبل”.

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