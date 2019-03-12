2019/03/12 | 21:32

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وفد من الاتحاد الأوروبي يصف متحف العتبة العباسية بـ "العالمي"

بغداد -

كلمة

وصف وفد الاتحاد الأوروبي

لبرنامج WALADU للمتخصصين

بالآثار والتاريخ القديم متحف العتبة العباسية بـ "المتحف

العالمي".

وقالت العضوة في الوفد سيكدم مينير CIGDEM MANER خلال زيارتها

للمتحف داخل مرقد العباس بن علي إن "إنّه يعتبر من المتاحف

الأنيقة".

وأضافت: "نقدّم لكم التهاني لهذا المتحف العالميّ، وإنّها للحظةٌ

عظيمة لرؤية هذه المعروضات الثمينة".

وكان وفد من الاتحاد الأوروبي ترأّسته البروفسور سيكدم مينير CIGDEM

MANER من جامعة بولينا الإيطاليّة وجامعة كوتش في إسطنبول

التركيّة قد زار متحف العتبة العباسية والتقى بالمشرف على المرقد

ووكيل المرجع الأعلى للشيعة السيد أحمد الصافي.

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