موغريني: الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران

2019/03/12 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، اليوم الثلاثاء، أن" الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بالاتفاق النووي مع إيران".

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