البريكست في أروقة البرلمان البريطاني.. ماذا بعد التصويت؟

2019/03/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن رفض النواب البريطانيون خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي بشان الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، اجرت رئيسة الحكومة تعديلات على الاتفاق تمهيدا للتصويت

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