البزوني يحذر من تفاقم أزمة تكدس البضائع المستوردة داخل المنافذ الحدودية

2019/03/12 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت رئاسة مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة تكدس البضائع المستوردة داخل المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة.

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