السفير الأردني يوعد بتسهيل منح سمات الدخول للصحفيين العراقيين

2019/03/12 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأردني في بغداد وعد باتخاذ إجراءات لتسهيل منح سمات الدخول للصحفيين العراقيين.

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