2019/03/12 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في بلدة الباغوز شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).