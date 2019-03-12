تربية نينوى: برنامج التعليم النشط ساهم في زيادة المستويات العلمية للتلاميذ

2019/03/12 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرية العامة لتربية نينوى، نجاح البرنامج الذي اطلقتهُ الوزارة التعليم النشط في مدارس المحافظة من خلال زيادة نسب النجاح والتفوق بين التلاميذ.وأضافت، ان " البرنامج هدفه الاساس تفعيل دور الطالب عن طريق البحث والتجريب واعتماده على ذاته في الحصول على المعلومات واكتساب المهارات، وتكوين القيم والاتجاهات التعليمية ومعالجة امراض التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت، ان "البرنامج نفذ في ١٧ مدرسة ولأول مرة في مدارس المحافظة، أذ المرحلة الاولى شملت ٤ مدارس في الجانب الايسر ومثلها في الايمن لمدينة الموصل، وأخرى في الاقضية والنواحي التابعة".

وأشارت الى، ان "برنامج التعليم النشط يهدف الى تمكين الطلاب معنويا ونفسيا باكتسابهم ثقة بالنفس من خلال تعزيز مهاراتهم العلمية والرياضية والفنية، وكذلك تمكين الطالب من اكتساب مهارات تواصل والحوار مع الاخرين بشفافية وتشجيعهم على طرح اسئلتهم المختلفة بعفوية دون تلكؤ".



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