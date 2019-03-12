منتخب شباب الصالات يعسكر في النجف تحضيرا لنهائيات اسيا

2019/03/12 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم منتخب شباب العراق لكرة الصالات، معسكرا تدريبيا في محافظة النجف الأشرف يستمر لغاية التاسع عشر من هذا الشهر، تحضيرا لنهائيات آسيا التي ستقام في الثاني عشر من شهر حزيران المقبل في إيران.وقال الدكتور حسام المؤمن المستشار الفني لمنتخباتنا الوطنية، ان "المدرب علي طالب استدعى 24 لاعبا للانخراط في هذا المعسكر الذي سيكون فرصة للاطلاع على مستويات بعض الوجوه الشابة التي تمت دعوتها على خلفية ادائها المتميز في منافسات دوري الشباب واختيار الافضل منهم

وأضاف، انه " تم إجراء وحدتين تدريبية صباحية ومسائية، بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث يسعى الملاك التدريبي الى تكثيف الوحدات التدريبية، من اجل الوقوف على جاهزية الفريق واختيار التشكيلة الأساسية قبل الدخول في غمار النهائيات الأسيوية، التي نبغي من خلالها على تأكيد مكانة المنتخب كمنافس على أحد المراكز الأولى".

وأوضح، انه "تم اختيار اللاعبين من خلال المستويات الفنية التي افرزتها منافسات الدوري الممتاز ودوري الشباب، مشيراالى ان القائمة الأولية التي تم دعوتها لمعسكر النجف ضمت 24 اسم، سيتم تقليصهم إلى 18 لاعب ليكونوا جاهزين للمعسكرات القادمة".

وقال مدير الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات علي طالب محمد، أن "تمارين المنتخب تقام بانتظام بمعدل مرتين في اليوم وسط التزام جميع اللاعبين، مبينا ان تركيز الجهاز الفني ينصب على بعض الجوانب التكتيكية، مع تخصيص شق لا بأس به لتمارين اللياقة البدنية بإشراف الملاك المساعد".

وأضاف، أن "استدعاء أي لاعب او استبعاده يجري وفق معايير واحصائيات يلمسها اللاعبون فعلياً سواء في التمارين او في المباريات الودية فضلاً عن الاختبارات الجانبية التي يخضعون لها".

وأشار الى، ان "الجهاز الفني لديه الكثير من النقاط للبناء عليها في المرحلة الثانية من الاستعدادات حيث سيتم تكثيف التمارين والذي يأتي وفق البرنامج الذي تم وضعه ليكون المنتخب بأبهى صورة في النهائيات الآسيوية".



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