شركة “هوندا” تستدعي مليون سيارة

2019/03/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “هوندا” اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن استدعائها مليون سيارة من إنتاجها في الولايات المتحدة.استدعت الشركة 1.2 مليون من السيارات طراز “هوندا” و”أكورا”، بعد اكتشافها وجود مشاكل في الوسائد الهوائية الخاصة بها، ووجود عيوب فيها، التي تنتجها شركة “تاكاتا”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.وقالت “هوندا” في بيان إنها ستستبدل الوسائد الهوائية التالفة […]

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